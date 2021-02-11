太極紅館騷｜兄弟間曾爆醉酒衝突 Joey險跟Ricky開拖：當時斷咗片.... (14:07)

太極樂隊昨（7日）在紅館舉行演唱會，除了邀來不少歌手擔任嘉賓獻Sing外，還邀來馬啟仁（Keyman）和孔慶慇（Marco），在台上跟太極傾心事當年情。主音雷有輝（Patrick）大爆兄弟班相識多年，難免會有拗撬，幾年前他請食飯曾出事，鼓手朱翰博（Ricky）直認：「酒精上頭亂性，其實好少事，兩句說話便爆衝突，有點火藥味想開拖，最後在一小時內解決了，沒有隔夜仇。」盛旦華（蛇仔）指那時充當和事佬，不想彼此關係搞得太僵。

之後鄧建明（Joey）再爆已故Gary（唐奕聰）昔日出埠登台最狂野，Ricky和「HiFi德」劉賢德插口指澳洲之旅最難忘，皆因Gary醉酒後，兩度反鎖在洗手間廁格內狂嘔，Ricky說：「我要爬入廁格開門，拖他出來。」HiFi德說：「另一次差不多情況，我和張衛健合力爬入廁格救他。」

太極完騷後受訪，被問到隊友間曾醉酒衝突一事，Joey笑認險跟Ricky打交的人便是他：「當時斷了片，不知講了什麼，一直斷到現在。」

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（即時娛樂）