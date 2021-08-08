許芷熒孖同屆港姐聚會：10年青春這樣過去了... (15:32)

許芷熒（Whitney）是2011年港姐季軍，Whitney在社交網上載跟當年一班參選佳麗合照，原來她們選擇在8月7日聚會，是因為10年前的港姐決賽正是這天，眨眼她們已相識10年，出席聚會的佳麗包括2011年港姐冠軍朱晨麗﹑亞軍朱希敏﹑季軍Whitney，國際親善小姐及旅遊大使獎的梁麗翹，還有李天縱及蔡慧欣等，但未見麥美恩及劉思希身影。

Whitney有感而發寫道：「10年青春，10年光陰就這樣過去了，全個晚上幾乎所有女仔都係用同一句說話形容對方，就是：『你10年前，同10年後都係咁，一啲都冇變過』，可惜不是每一個女孩子都有空出席我們8月7號的聚會。我們選擇8月7號是因為10年前的8月7號就是我們港姐的總決賽。

今天，我們有的已經結了婚，有的當媽媽了，有的在別的行業發展得很好，有的還在演藝圈，真心的替每一個女孩子高興。

我們嘗試重拍10年前拍的貼紙相和合照，pose一樣，感覺依然一樣，歡笑聲一樣。在夏天出汗的環境下拍攝，感覺也有一番從前到台灣﹑海南島外景的感覺呢，Girls! 期待我們10年後的20周年紀念聚會！」

（即時娛樂）