被李居明指會有3個孫 薛家燕明年有機會再做嫲嫲？ (17:02)

薛家燕被李居明預測明年有機會再做嫲嫲，又指家燕姐應該會有3個孫。（林蘊兒攝）

【今日直擊】薛家燕今天到新光戲院，為玄學家李居明監製的紀錄片《通靈師》，擔任首映禮嘉賓，同場還有粵劇名伶龍貫天、陳鴻進、劉錫賢及Kawaii等支持。家燕姐近日家居大裝修，變得無家可歸，需搬到酒店暫住，減少跟兒子和孫仔見面，所以她非常掛念。

她與李居明曾拍住上，為網上玄學節目任主持講解12生肖運程，李居明預告明年虎年，家燕姐會再做嫲嫲：「家燕姐的孫仔，無論相貌和八字都好到不得了！我查過他中文名（石汶栩）的筆劃，亦好夾八字。她的兒子和媳婦生產力高又好優質，應該生多幾個小朋友，家燕姐應該會有3個孫，而她的女兒明年就會拍拖。」

家燕姐大讚李居明厲害，批中兒子何時結婚和生仔，同時也希望兩名女兒早日出閣。李居明提議可試試多穿紅衣，有助催旺姻緣運，家燕聞言笑說要幫女兒衣櫃多添紅衣，可是女兒未有接受意見。

李居明另外又公布喜訊，透露已跟新光戲院的業主達成口頭協議，並將續約3年，新租約由2022年3月起計，感激業主肯在租金方面作調整寬減。他指戲院早前受疫情影響曾關閉一段時間，但每月租金即使減半都要照支付，令經營非常困難。

（即時娛樂）