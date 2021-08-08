同張敬軒合唱反應理想 黎明曬親筆畫作 讚軒仔有領導能力 (18:48)

「明福俠」黎明和「羅賓」張敬軒首度合唱國語歌《乾杯》，而廣東話歌名則叫《Old Fashioned》，二人的合作產生美妙化學作用，《乾杯》在YouTube已逾240萬點擊，《Old Fashioned》亦超過133萬點擊，成績理想。

黎明今午在fb官方網頁，貼了親繪的「明福俠」和「羅賓」畫作，並以「唔會空肚食早餐vs食完早餐都空肚」為題，黎明寫道：「我同軒的相識系2016年我做咗『明福俠』，而佢又唱咗首歌『羅賓』。當年有篇文章係咁寫：你未必是位超級英雄，但你身邊都總有一位羅賓。一個不問回報，甘願站在副手、配角、幕後或者死黨位置，為你水裡來火裡去的夥伴，當你一仗功成時，亦不忘幫過你的人。今次和他的合作也似，是緣是情是童真還是意外？我同Hins都是南北混血兒，因我們的父母是分別來自南方與北方，Hins是一個有領導能力的人，亦從來唔會介意自己空唔空肚，繼續努力。」

黎明續寫道：「當然亦要多謝一班幕後人的創意，有一樣可能大家都唔知包括我自己，原來我從來未飲過Old fashioned....咁我就搵機會去試吓，發現原來每一個調酒師調出來的味道分別可以好大，因為除咗基本原材料，美國甜火腿油，日本甜火腿油...等等，當然橙皮系不能缺少，橙都分好多品種，有啲橙原來放喺雪櫃好多日都未開波，啲橙皮嘅味道怪怪哋，有啲調酒師隻手可能搽過Hand cream，會令杯Old Fashioned有咗薰衣草嘅味！

原來味道嘅變化係可以多到數唔到，其中試過一杯叫日本版的係用樹葉，唔係用橙皮，世界咁大，除咗甜酸苦辣，一定仲有好多味道存在，因為味道會帶來不同感受。」

（即時娛樂）