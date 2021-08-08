歌迷私追影響工作 張敬軒忍痛腰斬拍攝︰我有點不開心 (20:27)

張敬軒（軒仔）入行20周年，有粉絲早前分別於中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣的巴士站買下燈箱廣告為他慶祝。為答謝歌迷心意，軒仔昨晚擔任完太極樂隊的紅館演唱會嘉賓後，特別趕在凌晨12時前到巴士站秘密拍攝短片。不過，他最後因為見不少粉絲聞風而至，為了不想拍攝內容曝光而決定腰斬拍攝計劃。

今日凌晨1時許，軒仔在社交平台上載他在燈箱廣告前拍攝的照片，他在照片中打上「THANKS TO EVERYONE﹗BUT AGAIN︰NG HO SAI CHIN（感謝各位﹗但再次提醒：唔好嘥錢）」軒仔又在網上開直播，他提到有粉絲在郵輪及巴士站燈箱落廣告，重申希望大家不要浪費金錢。軒仔感恩大家那麼惜他，但有感香港地掙錢不容易，因此不喜歡大家花錢送禮物。他說︰「買唱片、買演唱會飛支持，我已很開心﹗如果大家有此心意而經濟許可，可以幫助慈善機構，捐完錢讓我看看收據，我已開心和感恩。」

談到取消拍攝計劃，軒仔說︰「我們本打算在巴士站影些照片及拍一些搞笑片去答謝大家，但有熱情的朋友跟來了，我是有點不開心，因為要在非常緊迫的時間內拍攝，有很多工作要做。見大家影住，我怕計劃好的東西會提前曝光，因此取消所有拍攝。如果今晚我嚴肅勸大家不要拍攝時嚇親大家，我要說聲不好意思。」

（即時娛樂）