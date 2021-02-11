奧運選手vs人氣男團 「鄧謝配」接受MIRROR打波挑戰 (20:07)

東京奧運閉幕禮今（8日）晚舉行，ViuTV《奧運有得揀》邀請到奧運港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪亮相，MIRROR成員陳瑞輝原來曾是羽毛球校隊，他表示好想打波，鄧俊文則說：「相信奧運後會有更多人留意羽毛球，希望更多人投入全職。」

謝影雪被發現聽住MIRROR歌曲《Ignited》做運動，主持馬啟仁（Keyman）說：「依家佢哋（MIRROR）喺度，你有冇話想親近邊個？」謝影雪妙答：「小朋友先做選擇。」全場起哄。江𤒹生（AK）聞言則說：「果然係見慣大場面。」而鄧俊文表示會揀AK，二人隨即擊掌，惺惺相惜。ERROR隊長再問鄧俊文，若然換拍檔，他會揀陳嘉倩或者沈殷怡？鄧俊文則答：「梗係事業為重啦﹗」

有網民提議「鄧謝配」和MIRROR對戰打波，兩位選手會用右手讓他們，謝影雪說：「冇問題。」此時MIRROR隊長楊樂文（Lokman）則拿着「挑戰狀」向2人下戰書，他說：「咁就啱喇﹗我哋MIRROR有好多球類高手，依家向你哋下戰書，接唔接受？」

「鄧謝配」爽快表示接受，Lokman續說：「我以MIRROR隊長身分，向香港羽毛球奧運代表隊，謝影雪及鄧俊文下戰書，約定你哋喺力圖打排球呢個節目，同你哋一較高下。」此時主持陳安立則問道：「打排球定打羽毛球？」Lokman說：「因為我哋係球類高手，奧運有好多節目，我哋乜嘢都玩晒，乜嘢都挑戰。」

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（即時娛樂）