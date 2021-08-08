東奧閉幕禮︱ 陳約臨繼續被消失 吳業坤口窒窒講難忘事 (22:44)

TVB派出5名藝人方力申、陳約臨、何振然、吳業坤（坤哥）與周奕瑋（Jarvis）到日本採訪東京奧運，今晚閉幕禮只有4個主持在東京直擊，陳約臨「被消失」。於7月26日，陳約臨代表TVB向港產「劍神」張家朗奪金後進行訪問，陳在現場表現失控，多次中斷受訪者發言外，更公開說：「我我我好鍾意你呀！點算？」，「我要叫你金家朗」。陳約臨的不專業與失態被全城鬧爆，斥她「發花癲」。陳約臨初時回應傳媒，不認為自己的表現有問題，翌日終於「跪低」寫公開信道歉，說深感懊悔。

無綫高層挺陳約臨只是太興奮，非不專業，但會讓她「冷靜」。結果陳約臨自26日晚訪問張家朗後，便在東奧節目的熒幕消失了，只曾在預先錄影的《東京五輪直送》閃現2秒。今日奧運閉幕禮，在東京採訪的主持只有4個亮相，包括方力申、何振然、坤哥與周奕瑋，看來陳約臨繼續「冷靜」直至返香港。在陳約臨事件後，坤哥跟周奕瑋也因為訪問香港隊賽艇選手洪詠甄不禮貌而被網民鬧爆欠專業。兩人為失言道歉撲滅網民怒火，今晚有份出鏡做閉幕禮的主持，鏡頭前他們表現戰戰競競，少說話免犯錯。大家說採訪東奧的難忘事，尾聲時香港的主持李浩林竟然窒坤哥，說：「唔好問人鍾唔鍾意你啲歌喇！」坤哥好愕然，口窒窒說：「唔係我問... ...」

（即時娛樂）