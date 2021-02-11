廣告界新寵｜ANSONBEAN踩單車失手跌低 難忘畀小朋友「恰」 (14:01)

寰亞新人ANSONBEAN（陳毅燊）再有新廣告登場，今次是乳酸飲品廣告。ANSONBEAN花了3天時間拍攝。他說：「拍這個廣告，一來好開心，二來有少少惆悵，因為要凌晨2、3點起身去開工，之後拍到第二日凌晨1點先收工，變相我要好早瞓覺，調節生理時鐘。」

廣告內容講ANSONBEAN愛上運動型少女，他說：「其實今次廣告拍攝好好玩，好多搞笑場面，仲要我踩單車失手跌低，不過最難忘係我要畀小朋友『恰』，仲要不斷畀佢鬧，又用水槍射我，我咁大個人都未試過畀小朋友『恰』。」

除了被小朋友欺負，ANSONBEAN還要和一隻被他救回來的蝸牛對戲，當他情深地對着蝸牛講少男心事時，期間ANSONBEAN心儀的運動型少女突然出現，原來她發現遠處有足球正射向ANSONBEAN，於是上演了一幕「美女救英雄」，非常搞笑。

提到成為廣告界新寵，ANSONBEAN感謝客戶愛戴，問他還想接拍什麼類型廣告？他想也不想便說：「最希望拍到遊戲機廣告，因為內容可以天馬行空，又可以加CG，一定好好玩，同埋我都好鍾意打機。」

談到收入愈來愈多，ANSONBEAN表示暫時未想到買禮物獎勵自己：「我未諗點樣獎勵自己，反而買咗好多嘢飲畀工作人員，係我第一次『萬歲』，因為呢幾日拍攝，大家又曬又熱勁辛苦，請大家飲嘢我覺得好應該。」

（即時娛樂）