葉蒨文AK林家謙Mr.做尾場嘉賓 太極嗌夏韶聲做「阿公」 (17:19)

太極樂隊昨晚（8日）在紅館舉行尾場演唱會，邀請葉蒨文（沙麗）、夏韶聲、林家謙、MIRROR成員江𤒹生及Mr.等擔任嘉賓；而已故隊友唐奕聰（Gary）的太太，亦連續兩晚到場支持。

樂隊Mr.四缺一現身，獨欠Dash。雷有輝（Patrick）表示Gary很喜歡夾Band，Mr.便是對方首隊監製的樂隊。主音布志綸多謝太極找Mr.做嘉賓，令他們重聚，也要感謝Gary。之後兩隊合唱《大熱》和《Everyone》，Mr.落台前，太極叫Mr.快點出新歌，跟住他們做最長壽的樂隊。

之後夏韶聲拿着結他型爆登場，並帶來一首《童年時》。鄧建明（Joey）以德高望重的叔父作介紹，回想16、17歲初夾Band時，有幸被對方點中一起夾Band，並帶動全場齊向夏韶聲高呼一聲：「阿公！」夏韶聲又憶述1985年重錄《童年時》，想增加歌曲戲劇性，故要求加插鋼琴聲，朋友提議他試搵Gary，最後Gary的編排令大家非常滿意。夏韶聲下台時說：「Gary Tong，大家都要記得他！」

林家謙被太極形容為「全能音樂人」，Patrick直言是特意邀請對方，因他們很留意樂壇，特別對用心做音樂的充滿愛，並帶領全場說：「家謙，我愛你！」Joey則大讚家謙彈鋼琴的樣子很charm。隨後，家謙以鋼琴伴奏，與Patrick演繹《怪你過份美麗》送給Gary。

沙麗出場與太極合唱《乾一杯》，她唱完笑說：「你們講咁多嘢又不同我講嘢，咁我回家睡覺了！」之後邊派飛吻邊落台。Joey多謝沙麗是第一個帶太極去美國登台的人，去到一個那麼大的天空演出，很惜他們。

在致謝環節，Patrick用鼓手朱翰博 （Ricky）與戴夢夢翻撻的傳聞講笑，笑說由Ricky答謝比較好。Ricky大方說：「多謝大名娛樂，戴夢夢小姐高層。」

到encore環節，人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）和音樂人KB出場合唱《IGNITED》，焫着全場！AK多謝太極邀請，很開心擔任兩晚嘉賓。KB指AK真的很惜太極，百忙中抽空撐前輩。AK主動向太極要求自拍，Patrick雀躍地說：「當然要啦，有得跟AK合照喎，你們恨不到的！」

去到尾聲，太極輪流道出想向Gary太太說的話。Joey說：「如果你夢見Gary，麻煩幫我找回張八達通，因我去拜祭他時跌了，但Gary是很有善心的，應該想幫我做善事。」

Ricky希望Gary太太開開心心繼續過生活，「如果悶，我可以教你打鼓」，盛旦華即笑說：「Gary太太識打鼓的，不要小看她，分分鐘叻過你。相信她已放低晒，繼續向前，開開心心過美滿人生。」Patrick多謝Gary太太，因Gary為工作不愛惜身體，全靠對方照顧，才可創作那麼多好的回憶及作品留給大家。接着，太極唱出《一生不再說別離》，期間Patrick哽咽，並用紙巾拭淚，Joey也眼濕濕，最後全場大合唱《留住我吧》獻給天上的Gary，為演唱會畫上句號。

完騷後，太極直言終順利完成兩場演唱會，感覺鬆了五口氣。Joey有感Gary在尾場「發功」，本來頭場後感到有少少累，但尾場明顯很精神，覺得突然有股氣場出手幫助他們。Ricky希望可加多一、兩場，甚至開Part 2，笑問會否叫戴夢夢投資？他笑說：「她一定會投資10%。（那麼少？）每人投資10%。」講到二人交情匪淺，Patrick搭嘴說：「他們現在疏遠了少少！」追問二人是否翻撻？ Ricky未有否認，只以「過山車」形容與夢夢的關係，時上時落，「落完準備上返，但又不夠力，所以跣吓跣吓」。

太極又答謝兩晚的嘉賓令演唱會生色不少，盛旦華大讚林家謙琴藝，Patrick在對方伴奏下唱得寧舍投入有感情。至於請到沙麗「出山」，太極表示全靠一件事：「30年前是她帶我們首次去美加出騷，很有意義，她便一口答應。（但她說你們不跟她傾偈。）今時點同往日！其實《乾一杯》的歌詞已代表一切！」

（即時娛樂）