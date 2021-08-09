中國好聲音2021｜轉數快兼口才掂 李克勤「搶人」成功 (18:10)

《中國好聲音2021》日前播出第2集，導師李克勤在今集借助自己專業知識，以及幽默風趣的搶人語言，在節目中收了兩名學員，直至目前為止，克勤戰隊共有4名學員。

在這一集「搶人大戰」中，克勤駕輕就熟，變得直接主動，善於利用自身優勢獲得學員的認可，全面展示音樂見解。節目中，只要聽到自己想要的聲音，克勤會毫不猶豫轉身。在爭奪學員的時候，克勤會憑着「資源優勢」，乾脆直接邀請，他說：「我正在做專輯，如果你加入我的戰隊的話，你可以幫我寫一首！」不僅如此，克勤的肢體語言也給大家留下深刻印象。

克勤收的第一位學員聲線獨特，在與那英搶人拉票時，他通過講述親身經歷鼓勵學員：「你就是你，和別的歌手不一樣。」並向學員承諾，如果來到自己戰隊，可以幫學員更加突顯屬於自己的特點；至於另一名學員是原創歌手，最初克勤並無轉身，在「心動說服30s」中，他被導師助教說服，並表示戰隊裏需要原創歌手。

在這次搶人拉票中，向來轉數快兼口才了得的克勤，大曬「腦筋急轉變」的才華，例如當學員說自己喜歡打機時，克勤表示自己也喜歡，經常打足球game；當其他導師搶人說到自己太太時，克勤又表示太太盧淑儀會配搭，可以幫學員搞造型兼大變身，認真識做。

（即時娛樂）