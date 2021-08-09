當「皇后」遇上「宇宙最強」 秦嵐讚甄子丹專業兼照顧周到 (18:55)

由甄子丹、謝霆鋒、袁富華和秦嵐等合演的電影《怒火》，將於8月19日在港上映。

在《延禧攻略》演皇后的秦嵐，在《怒火》跟甄子丹演夫婦，她的角色是幼稚園教師。別以為皇后駕到就可以輕鬆免役，今次秦嵐同樣瞓身演出，其中一場戲講述懷有身孕的她被袁富華脅持，等待甄子丹前來營救，被戴上手扣的秦嵐，在地上被拖拉着，之後更因為發生爆炸飛撲地上；作為動作導演的丹爺，細心為秦嵐講解，照顧周到。

秦嵐透露這場戲本來在水中拍攝，現在不用下水已覺得好幸運，令她鬆了一口氣，但這場動作戲很激烈，她慶幸自己平時有做運動，但拍攝時仍感辛苦：「這是我第一次拍攝這麼大型的爆破場面，印象最深的是，子丹哥與導演對我非常照顧，盡量去演到孕婦的狀態，子丹哥再告訴我怎麼去跑。」問到她覺得有難度嗎？她說：「都沒什麼難度的，我的協調性幾好，以前也拍過動作戲，加上子丹哥好專業，我好放心。」

經過這次跟丹爺的合作，秦嵐坦言對拍動作戲增加了不少信心，她笑說：「因為跟宇宙最強的動作演員合作過了，相信之後拍什麼也可以了。」對於「皇后」跟「宇宙最強」這個組合，秦嵐說：「我都好期待跟宇宙最強這樣的一位Superman，會擦出不一樣的火花。」

她大讚陳木勝導演是儒雅的人，之前看過對方很多舊作，都是很敬業專業的，她說：「陳木勝導演在生病的狀態下，依然堅持執導好最後一部作品，更拍得出色，我覺得非常偉大！第一次跟香港的工作人員合作，大家不但很專業，還像個大家庭一樣，感恩能以這樣的方式，最後一次致敬陳木勝導演！」

（即時娛樂）