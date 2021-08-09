封AK做男神｜港隊羽毛球成員鄧俊文勁Like江𤒹生：佢好型 (19:18)

AK在Ig貼了和太極樂隊及KB的紅館舞台自拍照。（Ig圖片）

港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，昨晚亮相ViuTV《奧運有得揀》，謝影雪被發現曾聽住MIRROR歌曲《IGNITED》做運動，主持馬啟仁說：「依家佢哋（MIRROR）喺度，你有冇話想親近邊個？」謝影雪妙答：「小朋友先做選擇。」鄧俊文表示會揀AK（江𤒹生），二人隨即擊掌，惺惺相惜。

鄧俊文跟謝影雪和另一位朋友開Ig直播時，被問到喜歡哪位MIRROR成員，鄧俊文說：「我特別鍾意AK，我真係覺得佢好型，男神…對我嚟講！」有網民亦發現在昨晚的節目中，鄧俊文的視線經常向着坐在後排的AK，網民更數出先後5次望向AK。

至於AK一連兩晚擔任太極樂隊紅館演唱會嘉賓，他們還在台上自拍留念，AK在Ig貼出合照，並寫道：「一連兩晚太極演唱會嘉賓完成了，很感恩，首先很感謝太極前輩嘅邀請，呢兩晚玩得好開心，好多謝你哋俾機會我一齊分享一個咁大嘅舞台。

噚日有啲說話想係台上對前輩講，但太緊張，唱完歌嗰腦一片空白，淨係記得係台上自拍，多謝前輩們對Mirror和AK的提攜，很感恩，出道以嚟得到咁多位前輩嘅支持和鼓勵，知道這些都非必然，我哋12子一定會繼續努力，繼續進步，秉承住太極前輩嘅精神，邁向我哋Mirror嘅35年，最後再一次感謝前輩們，讓我踏足一個夢寐以求的舞台，多謝太極、KB，知道你好錫我，在心中，多謝你。」

（即時娛樂）