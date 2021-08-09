生第3胎仔女冇所謂 陳嘉寶：別再把女生看低一線了 (19:28)

早前宣布懷有第3胎的31歲陳嘉寶（Anjaylia），昨天在Instagram限時動態跟網民互動，期間有網民好奇問她生第3胎，是不是為了追仔，Anjaylia以長文回應對方：「其實真的對生男還是生女的沒什麼感覺。只要生出來平安健康，身心健全就已經感恩。每個人對家庭的計劃和期望都不一樣。我們很早就決定最好要有三個，而且年齡要接近，一來照顧方便，二來最重要小朋友成長有伴。」她續說：「老實說有不少人問這題。還有不少是女生在問，我真心不明白為什麼會覺得男生比較好跟重要…教得好的話，就是個好孩子吧。真心喜歡孩子的人，其實就會單純的覺得男生女生都一樣。」

Anjaylia表示有人覺得他們是否有家庭壓力，她斷言表示沒有：「沒有！我爸媽兩個女兒，他們特別驕傲。先生家裡是四、五代基督徒，覺得有後代就是福份，男女都是神賜的，都很珍貴。老實說，先生家人還很驚訝我們這麼勇敢生三個。覺得生完Eliana就已經夠棒了。也有人問是不是長洲人生仔有地分…天呀…長洲又不是圍村，他們家祠堂都沒有，只有一間返了幾代的教堂。而且說起地，還是先生的太太爺捐地起教堂的。我們就算生一萬個兒子都沒有東西分，不好意思，反而我們跟大家一樣要更努力工作賺錢給孩子們更好的生活，如果大家想看生仔分家產劇情，其實可以去翻睇《溏心風暴》。」

她再表示：「說到底，重點是：其實有追仔這種概念的人，無論我說什麼都沒用，都只會覺得我是在追。說什麼都沒用~~只希望大家到了這個時代，就別再把女生看低一線了。」

Anjaylia事後回覆傳媒：「多謝大家關心我呀。我當然沒有生氣，請大家都不要太敏感，我跟先生的想法絕對一致，無論是仔是女我們也沒有所謂的，正如我在網上的回應，『請大家別再將女生看低一線』。

其實，呢個年代女人已經唔再係男性附屬品，唔係話個老公想或者要個老婆生個老婆就要生。我有我身體自主權，因為身體健康狀況好好，亦有自己想要嘅人生生育計劃，所以先去生。先生好錫我，都好supportive。如果男人天生係生得，佢會好願意去生。可惜，佢生唔到…哈哈。當然，大家如果有類似生育計劃，係真係要好了解自己身體狀況先，中醫西醫都問清楚。」

（即時娛樂）