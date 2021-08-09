香港開電視播東奧收視報捷 梁雨恩認主持新丁：有一秒想嫁畀張家朗 (22:12)

【今日直擊】東京奧運昨日閉幕，無綫、ViuTV及香港開電視都有製作奧運賽事節目，其中代表無綫前往日本採訪的陳約臨、吳業坤與周奕瑋採訪運動員時被指態度不尊重，事後均要公開道歉。梁雨恩今日出席有線電視與香港開電視舉行的「2020東京奧運會」慶功宴，有份擔任東奧直播主持的她，自認是奧運主持新丁，事前要背熟很多資料，更曾因壓力大引致失眠。對於無綫東奧主持被批不專業，她覺得有專業評述員在場，她不懂便盡量不開聲及不要在錯誤時間插嘴，「老實講，張家朗奪金一刻，我都有一秒想嫁畀佢，不過下一秒就返回現實，知道自己是一個專業的主持，不可以亂來，便含住泡眼淚繼續主持節目」。

有線寬頻通訊有限公司非執行董事曾安業則在席間宣布，直播東奧創香港開電視開台以來最高收視，當中女子單打羽毛球決賽中國代表陳雨菲擊敗中華台北選手戴資穎奪金，最高接近7點收視（約50萬觀眾）。對於有指被解散的無綫體育組人才過檔有線體育組，故報道相比起無綫專業得多，曾安業表示有線招攬最好的人才達成專業的目標，很開心能做到。對於無綫東奧主持及評述被批不專業，曾安業說自己只看有線電視及香港開電視，沒有看其他電視台。至於無綫原本安排特首林鄭月娥與李慧詩視像通話卻聯絡不上，被網民笑指懷疑李慧詩當時正與香港開電視進行訪問而cut無綫電話，問曾安業香港開電視是否一早約定李慧詩做訪問？他說：「其實我覺得運動員分享開心成果是非常之好的事，至於對方哪個時間和誰做訪問，我就不清楚了！希望她為香港帶來信心和開心這件事，可以和全個香港分享，不一定要在我們的電視台或其他台，希望李慧詩和其他運動員都可以在很多場合和大家分享他們的開心事。」

（即時娛樂）