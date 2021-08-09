烏干達金牌得主捶胸似猩猩？ 無綫奧運評述員被投訴歧視 (23:40)

無綫播映東京奧運，主持與評述員的言行惹是非，今日網上流傳有網民發覺於8月6日無綫財經資訊台直播奧運節目，男子5000米的金牌得主烏干達隊的卓達基（Joshua Cheptegei）上台領獎時捶胸，評述員說：「嘩！係咪啲非洲猩猩係咁樣？」有質疑這言論有種族歧視之嫌，呼籲公眾向通訊局投訴。翻看當日片段，評述員見卓達基捶胸的動作時說：「嘩！係咪啲非洲猩猩睇得多…」女主持在旁補充是勝利的動作。

就此事向無綫查詢獲回應：「有關8月6日無綫財經‧資訊台節目《2020東京奧運 直擊專區》中，本台評述員形容男子5000米金牌得主卓達基（Joshua Cheptegei）行為像『非洲猩猩』一事，本台在此澄清，世界知名烏干達跑手Joshua Cheptegei除了是運動員身份更是烏干達旅遊大使，而烏干達是擁有最多『Silverback黑猩猩』的地方，而跑手卓達基先生在運動場上勝利後，均會在頒獎台上模仿『Silverback』捶胸口的勝利動作；同時間宣傳國家讓世界各地觀眾留意，而當時本台評述員只是以運動界所理解資訊來作出客觀描述，並不構成任何歧視或中傷行為，本台對此並無補充。」

（即時娛樂）