專訪｜MJ@Mr.學紋身轉型：不要讓年齡阻擋學習的心 (23:18)

新冠肺炎疫情肆虐全球，其中娛樂事業受重創，不少拍攝工作、演唱會等相繼叫停，不少藝人在工作量大減情況下，紛紛轉型搵出路。其中樂隊Mr.的結他手MJ（譚傑明）在疫情期間拜師學藝，現在當上紋身師，他說自己學紋身並非單純為錢，「我一直都喜歡紋身文化，加上小時候都有畫畫，高中讀過美術學校，我在Mr.之前亦是一名設計師，一生都圍繞住創作」。雖然在學習的一年期間經歷過無數次失敗，但他從未感到氣餒，亦多得師父的嚴格要求，「今次學紋身給我最大體會是，不要讓自己的年齡阻擋了學習的心！我學的時候39歲，現在40歲，可能會學得比人慢一點，但不要緊，我覺得心境很重要，要保持一顆童心」。MJ透露首位試他手勢的是一名粉絲，笑言當時沒有緊張到手震。

幾年前Mr.曾傳出不和，5位成員現在各自工作和發展，問MJ現時大家的關係時，他說是朋友。說到是否5子有心結時，他表示：「沒想這些了。我之前都說過，我們5個這10年的成就，相信我這一生都不會再超越到，這些成就是寶貴過所有的對與錯，亦蓋過我們當初互相有過的矛盾和摩擦。我們都彼此了解大家，知道如何維持一個舒服的距離是最好的，如果有騷，我們亦會走在一起。」

欲知專訪詳情，請留意明日（8月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）