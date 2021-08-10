香港和廣州設立粉絲活動中心 張敬軒讚黎明金句充滿哲理 (12:57)

張敬軒（軒仔）昨（9日）晚到中環出席活動，吸引300粉絲和途人圍觀，場面熱鬧。軒仔表示自紅館個唱後，已超過半年沒出席公開活動，期間原本舉行演唱會DVD簽唱會，因疫情而取消，待疫情緩和再舉行及出席多些公開活動。

提到他和黎明合唱的《乾杯》成績理想，在YouTube逾200萬點擊，他很開心有機會和黎明合作，大讚黎天王工作態度認真，很照顧後輩，又尊重他和他的團隊，會問他們意見，從黎明身上學懂很多東西，他說：「很多東西值得學習。（黎明有金句王之稱，合作時有否拋金句？）他當面和我講所有東西都通和明，我明白他說什麼，他其實好有哲理性。（他有否提囡囡？）沒有，我們很少講私事，大家只見面2、3次，但他是一個好好的大哥哥，無微不至。」

今年是軒仔入行20周年，問他有什麼慶祝活動？他表示仍計劃中，稍後公布：「原本沒特別慶祝活動，但歌迷太熱情，所以覺得應該有些表示，之前在巴士站拍片和影相，是想給歌迷驚喜，但行蹤外泄後，只好影一張照片便離開。」

有指軒仔在香港和廣州分別設立粉絲活動中心，他承認此事，並表示想歌迷有個固定地方聚腳。香港的活動中心面積2000呎，正在裝修中，廣州則未選址，目前疫情監控得很嚴。之後是否在中心舉行歌迷聚會？軒仔說：「現在仍有限聚令，遲一步等放寛才算，活動中心會限人數，事前要申請。（兩地設會址，使費很貴？）有限錢。」談到面積5000呎擺放其物品的倉庫，軒仔表示很久以前已租倉庫。

另外，軒仔自爆自從吃了家傭炮製的早餐後，水腫情况甚厲害，經醫生診斷，發現他對麩質食物敏感，現已戒掉麩質食物。

（即時娛樂）