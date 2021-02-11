獲邀上劉嘉玲訪談節目 胡杏兒談家庭愛情事 畀老公101分 (13:43)

視后胡杏兒接受影后劉嘉玲主持的內地訪談節目《對照記》訪問，節目已於昨（9日）晚播放。嘉玲在新一集節目中，與杏兒談到事業、愛情等話題，指做演員需要有天賦，也需要後天努力，兩者缺一不可，嘉玲讚杏兒是天生的演員，並在節目中說：「演員也可以通過後天的努力，成為一個了不起的演員。」杏兒憶述自己最享受在TVB演戲的時光。

杏兒在節目中被問到如何平衡工作，她表示回想起生了孻仔後的第二個月，便要啟程返內地工作，杏兒說：「老公很支持我，當時自己牽掛家中兩個小朋友，自己也心疼老公，反而老公贊成及支持我把握現有工作機會，在我眼中我的老公是101分的好老公，他對我不斷支持及鼓勵，老公曾跟我說：『孩子不是我的第一位，你才是我的第一位』。我亦很心疼我的丈夫，因為他娶的是一名藝人，受很多外界壓力，閒言閒語，相反老公為我犧牲更加多。」提到年過40歲後，在演戲上是否一個人生關口，杏兒說：「只要自己喜歡演戲，便會繼續去演。」

杏兒提到與嘉玲一席話的感受，她說：「今次很榮幸得到嘉玲姐邀請做節目嘉賓，因為之前沒有與嘉玲姐合作過，只是首映禮碰過面，當然嘉玲姐在我心入面，是敬重的前輩，今次接受她邀請感到榮幸，當日未見面前有點緊張。見面後很開心，覺得嘉玲很友善，她很照顧後輩，與她聊天很高興，她有問候我近况，她表示看過《演員請就位2》後，便想到邀請我今次做她的嘉賓。」

（即時娛樂）