港姐真人騷｜向海嵐朱晨麗爭心水師妹 張秀文慘被「欺負」 (14:38)

無綫港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，昨（9日）晚首播，節目甫開始即由師姐、師妹輪流剖白對「港姐」看法，何依婷幽默地指不少人覺得香港小姐「淨係識講多謝」。

眾佳麗分組前，需經歷限時20分鐘的變裝環節，並以自選服裝踏上舞台自我介紹；裝扮方面，以有「翻版馮盈盈」之稱的余詠童最反傳統，選擇以白色球鞋配搭便裝出場的她，獲師姐兼司儀陳凱琳大讚：「我都要畀個Like你」。佳麗們的自我介紹有傳統亦有另類，有精通五國語言的施苿莉、姜嘉琳、讀過三間大學的王嫿嫿、去過紐約行Fashion Week的葉靖儀、攝影師話似阿嬌的邵初，以及黃宗澤迷妹伍韻婷。

被指樣貌韓味濃以及酷似張寶兒的葉靖儀，令師姐們一度爭崩頭，向海嵐與朱晨麗為了爭贏心水師妹，不惜搞笑說：「我哋兩個冠軍人馬，一定會將經驗話你知，點樣成為香港小姐冠軍。」此話一出，即觸動2010年港姐亞軍得主張秀文，她扮慘大叫；「唉！我畀人Bully（欺負）呀！」娛樂性十足。

今晚（10日）播出的晉級賽，將迎來第一個高潮位，除了跌入危險區佳麗，施展渾身解數求存外，晉級賽評審團亦會殺入STAY-cation進行首輪篩選，首名冇得留低佳麗即將揭曉。

（即時娛樂）