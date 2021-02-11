舉行空中音樂會｜許廷鏗被七師傅金句迷倒 193胞妹首次拍廣告嗌緊張 (15:18)

許廷鏗（Alfred）將於本月28日舉行全港首個空中音樂會，更邀請到人氣玄學家七仙羽擔任活動的關愛大使，而ERROR成員193（郭嘉駿）胞妹郭嘉盈則化身空姐，伙伯Alfred拍宣傳片。

Alfred一向關心社區，今次首次舉行空中音樂會，藉機會與香港單親協會小朋友凝聚快樂，同時，Alfred和香港市民一樣，久未登機旅行，十分掛念旅行感覺，今次有幸參加全港首個空中音樂會，他希望將飛機上演出，變成表演環節，他期待空中音樂會演出，並已挑選歌單，希望傳遞正能量信息鼓勵大眾。

七師傅做節目經常拋金句，而且字字珠璣，「師傅愛你」更成熱話，連Alfred都為金句着迷。他表示和七師傅合作雖難以忍笑，但欣賞和喜歡七師傅坦白和真誠，期待和師傅合唱，但七師傅不敢獻Sing，堅拒和Alfred合唱，並說：「我唱歌不好聽，我又不是專業歌星，我做遞水、遞毛巾，讓他潤喉嚨，幫他抹汗。」

七師傅過往在熒幕上展現不同魅力，今次在片中化身善心空姐，向乘客送水送愛心，她先以「七仙語」登場送上爆笑驚喜，畫面交代她在機艙廣播，所有人突然靜止後，變得好驚訝，對白中不乏七師傅金句系列，她一邊送心心說：「無論你去到哪裏，師傅都會愛你、We care你。」拍攝時師傅投入認真，又雙手托腮展現魅力，但現實中則從未想過當空姐，她坦率說︰「當空姐一定要靚女又要夠高，兩個條件我都未有具備，但穿上空姐裝覺得不算差，上鏡還OK呀。」

193妹妹郭嘉盈參加《全民造星IV》面試，首次拍廣告的郭嘉盈興奮又緊張，正考慮會否全身投入娛樂圈，今次正好試水溫，看看外間反應，哥哥193事前叮囑她輕鬆面對。雖然飾演空姐送水難度不算高，但其中對白就說出哥哥風格，「學阿哥所說，知我哋支水咩料啦！」

（即時娛樂）