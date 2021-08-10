曾追看《原振俠》｜首度跟黎明合唱 軒仔視為夢幻之旅 (17:57)

張敬軒和黎明合唱的新歌《乾杯》反應不俗，今次是兩人首度合作，軒仔今午在社交網分享和黎天王合作的感受，並形容為「夢幻之旅」，他寫道：「這個合作的機會，猶如一個夢幻之旅。有誰會想到，我當年每晚追看的《原振俠》、《今生無悔》、和記電訊廣告等等經典演出的這位男神，今天竟然能在一起錄音、拍攝，甚至談天說地。生命的奇妙，在於一切未知的旅程。」

軒仔憶述和黎明合作的緣分：「有一天，我們演唱會部的大佬Alex打來電話，告訴我關於這次合作的消息，我當下未太反應得過來。雖然入行多年，但由於自己的圈子比較『宅』，來來去去都是幾個老友，與前輩之間的交往不是太多，所以入行20年來，印象中和黎生見面的機會，就只有（容）祖兒上次的演唱會。說句心裡話，光是他在行業裏的成就和地位，心裏的距離已經足夠遙遠。」

他續說：「一晚，我和黎生以及他的團隊約在海洋公園酒店的一家餐廳見面，我早到了些許，而他卻已經到了差不多半個鐘頭…於是我想起當年跟著鵬哥（盧海鵬）菊姐（關菊英）及（朱）咪咪姐走埠的日子，鵬哥永遠比約好在大堂集合的時間，早十五分鐘到達，比每一個人都早，我問他箇中因由，他說：『梗係要早啲落到嚟喇，一個show咁多阿哥阿姐，唔通要人哋等你咩…』有時前輩二字，並不着眼於年資，更多的是工作態度與層次。」

軒仔表示跟黎明今次合作，令他畢生難忘：「黎生為我們每人點了一杯Old Fashioned，所有話題就由此開始。我把手機中的Notes App打開，放在枱面上，生怕自己一不留神錯過他的金句，內心也是一直期待，只是直到離席，都未能成功摘下一句，全因他說的每句都有玄機，一句未完一句又起。是夜，身旁的黎生猶如隔鄰一起成長的大哥，無微不至、談笑風生……這是一趟夢幻美好的奇妙旅程，我將畢生難忘。」

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（即時娛樂）