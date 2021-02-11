入行9年｜葉巧琳下月舉行處女個唱 為《造星III》戰友撲飛 (18:59)

Sony Music唱創女歌手葉巧琳（Mischa）去年參加《全民造星III》後，讓觀眾見證其實力，她還結識大班好友，早前她邀請了張進翹（Manson）合作，合唱新歌《心獸（怪物Version）》，新作已火熱推出，備受樂迷關注。

今次新歌與Mischa前作《怪物（心獸Version）》似有關聯，主要是歌名次序調亂，令很多人誤以為是Remix版，其實Mischa早就想做一快一慢兩個版本，所以是貫穿概念、但兩首不同風格的作品。

問到為何選與Manson合作？她說：「一來覺得我同佢把聲會夾，二來我睇到佢係一個好識做戲嘅人，我覺得會帶畀我呢首歌好多戲劇效果。」難得《造星III》Team A有成員合體推出新歌，樂迷當然關注，新歌推出不久，反應不俗，粉絲最希望二人合體演繹新歌。

Mischa將於下月18日舉行入行9年來首個個唱《葉巧琳 Mischa Ip 2021音樂會》，她近日除了忙於開會及綵排外，更忙為《造星III》之友撲飛，她說：「之前收到唔少親戚朋友嘅order，後來仲加埋一班《造星III》戰友，多謝大家支持，除咗落力練習同演出，都唔知有什麼可以報答大家，好多人問我嘉賓請邊個，畀我賣個關子。」

至於Mischa及Manson有份演出的百老匯音樂劇《攣攣成人禮．Falsettoland》，今晚（10日）會假葵青劇院正式開鑼。

（即時娛樂）