吳彥祖變身賽車手 為馮德倫監製短視頻平台打響頭炮 (19:12)

轉攻幕後的馮德倫（Stephen），為開發中的「Cool Style短視頻平台」製作頭炮，由擔任《林書豪 Linsanity》紀錄片的導演Evan Jackson Leong，拍攝了一季名為《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed）的短片，以寫實手法記錄了吳彥祖今年的三場賽車賽事，了解他圓賽車手夢想的因由。

吳彥祖直認今次是因為被Stephen打動，才接拍《速度之旅》短片，他說：「我告訴Stephen，我今年會參加比賽，但很遺憾地沒有人能看到。所以，他建議我們把這比賽帶到Cool Style，並使用它作為一種方式，來推出他們新的短片平台，這樣我們就可以與家裏的每個人分享。」

為帶出無論何時何地也要勇於挑戰自己、實現夢想的信息，吳彥祖自嘲人到中年才實現賽車夢，更妒忌郭富城與爾冬陞等，早已展開他們的賽車生涯，他說：「短片的信息就算是中年男人，也能學到新東西，只是說說笑吧，但也不是完全是開玩笑的。賽車是非常嚴肅的，所以你必須盡快學會。大多數中年人對自己的生活感到滿足，並沒有很多挑戰自己的機遇。雖然我一直在演藝上挑戰自己，但我想以全新的方式挑戰自己，賽車是我的夢想，我很妒忌郭富城、爾冬陞和方力申及他們的賽車生涯，現在，我終於有機會嘗試了！」

久未在港露面的吳彥祖，早年跟太太Lisa S.與囡囡赴美定居，但他依然心繫香港，並表示定必會拍更多精彩的華語電影，他說：「我開始賽車是因為在疫情期間沒有工作，但現在情况幾乎恢復正常。我希望盡快拍一部香港電影，因為我很懷念在香港工作。在日積月累下，我們擁有很多相關的才能和知識，而且這裏也感覺像一個家。我現在擁有的一切，也是香港電影帶給我的，我所有的機會，都是透過香港同儕而獲得，我不會停止拍攝香港電影。」

提到創意與趣味的短片拍攝是大趨勢，他也認同：「只要我能夠製作有趣的內容，我樂意去做這些影片，若要讓人們深入了解成為賽車手的感覺，我認為這是一個好方法，在賽季中發生了很多事情，而這是一個複雜的過程，所以這種平台可以讓大家融入賽車手生活中。」

（即時娛樂）