孖B.A.P.永才打出「機情」 鄭振永憶初戀自認進擊 (19:29)

由韓星車太鉉﹑鄭振永及鄭秀晶合演的勵志喜劇《警察課程》，昨（9日）晚已於「黃Viu煲劇平台」上架。

《警》是韓國首部講述警察大學的電視劇，也是鄭振永退伍後首部作品，不少粉絲萬分期待，他也表示劇中演姜善浩一角，是他從影以來最喜歡的角色：「這個角色有很多故事，我演的時候也很享受；我覺得自己和他有80%相似，尤其是認真又努力去完成工作樣子。」

劇中善浩天資聰敏，面對初戀吳江熙（鄭秀晶飾）頓變怕醜仔，振永笑指自己屬於進取型：「善浩面對喜歡的人總是害羞，所以不敢告白；現實中的我並不是這樣，我從小就是喜歡就要表現出來的類型！」他曾透露初戀發生在高中一年級，當時更為女友準備「大禮」：「父親給我松子，因為對身體很好，我就全部拿去送給她，我好像是為了對方會給予一切的類型。」

另外，B.A.P.成員永才亦有份參演《警》，振永近日在訪問大爆二人是「機友」：「我本來是有點工作狂的性格，所以不怎麼休息，因為工作比休息更讓我感到幸福，但是我最近沉迷《英雄聯盟》，所以一有空就打機，也會相約永才、河俊他們一起，不過我是初學者，常常要靠他們救我。」

（即時娛樂）