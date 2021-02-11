有型又貼地｜呂爵安撐姜濤做ERROR隊長：佢都玩得好癲 (20:57)

【今日直擊】呂爵安（Edan）及陳欣妍（Shirley）今日到九龍灣出席有份配音的動畫《反轉方舟動物團》慈善首映禮，吸引逾千「爵屎」（粉絲暱稱）支持。Edan自爆配音首日，因拍節目《調教你MIRROR》玩得太癲，玩到把聲爛了，故要請假之後再補配音。

席間獲配音老師平反沒有懶音，但音調有問題，問可會上堂改善？Edan說：「自己會多加留意，都有上堂，因為大學室友讀言語治療，我有特地找他教我，但因為多年說話都是這樣，習慣了，要慢慢改變，希望有進步，雖然幾有特色，但同時被人抽秤，不希望這個問題成為關注點。」

對於經理人花姐（黃慧君）笑言為今天生日的ERROR成員何啟華送上「厚禮」，叫MIRROR隊友姜濤加入ERROR做隊長，問Edan可會放姜濤走？他笑稱：「放佢走囉！都好，很多人經常說Edan好適合ERROR，其實MIRROR好多成員都好啱，例如姜濤，不要看他偶像派，他玩起上來好癲，其實他都可以是ERROR，正因為這樣才是我們特別地方，不只有型的一面，還有貼地一面，所以如果姜濤過去我都支持，快點吧！姜糖，我講笑咋。」

有報道指MIRROR吸金逾億元，有望令ViuTV業績轉虧為盈，Edan表示不知公司掙幾多錢，亦不知有否轉虧為盈，「我當然希望轉虧為盈，這樣才有機會加人工，公司幫了我們好多，我們希望幫到公司，我也不知自己今年掙到幾多，當然比初出道多工作機會，但未夠錢買樓給首期，還儲緊，要努力」。

（即時娛樂）