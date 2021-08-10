音樂創作大賽擔任導師 林奕匡忠告：入行辛苦要衝破障礙 (23:48)

「飛『樂』不凡音樂大賽」有100多首入圍的原創曲，由網民票選出最有潛力的3首晉級。林奕匡（Phil）、葉巧琳（Mischa）與黃妍（Cath）獲邀為比賽擔任星級創作導師，他們會分別跟前3名參賽者組成隊伍，在「飛『樂』學堂」進行培訓。

林奕匡隊的Victor Chan ，參賽歌曲《畢約》是別樹一格的電子嘻哈風。葉巧琳組隊的FM21.3樂隊，參賽歌曲《美麗新世界》是輕快節奏的靈魂曲風。至於黃妍隊的 Anson、Gigi、Luffy與Renée，參賽歌曲《佚名花》更是一首會引發共鳴與糾結的男女對唱曲。參賽者們為比賽挑戰了香港樂壇比較新穎的曲風，在創作路上踏出了舒適圈。為讓參賽者的歌曲能夠在專業舞台上更加備受注目，決賽選手將獲安排在2021年9月底與合作導師一起在舞台上現場對唱，其他選手一決高下，爭奪「最佳原創歌曲」的殊榮。

林奕匡跟學員Victor分享寫歌心得，如何突破框架。樂壇近年有很多變化，問他入行是否容易？他說：「入行永遠都容易，所以做音樂要有種不平凡，過於平凡的人就算有機會入行，也未必可以持久。要真心喜歡音樂，想比人做得更多更好才可以。如果今次比賽的學員Victor跟我說想入行，我會先打擊他，給他一個預告，入行真的很辛苦，亦有可能要做自己不想做的事情，要確認可以衝破障礙，才可以繼續走下去。」

（即時娛樂）