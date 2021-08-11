《七公主》林夏薇法庭喊戲入心入肺 丹爺姚瑩瑩客串超驚喜 (16:48)

由陳維冠（Joe）監製的無綫劇《七公主》前晚（9日）播出第一集，首集佔戲較重的黃翠如及高海寧，分別以牀戲及美少女戰士造型吸睛外，林夏薇的真摯演技亦備受網民讚賞。薇薇飾演的顧語嫣，原本是幸福人妻，但因一場交通意外失去丈夫，上庭時更要面對翠如飾演的顧靈珊百般刁難及歪曲事實，令她既憤怒又委屈，氣難下的她最後更向顧靈珊潑糞。

網民讚薇薇法庭喊戲入心入肺：「超正！搶晒戲！」、「喊戲好勁，真係心痛的喊。」、「對喪夫和對律師歪曲事實的氣憤掌握較佳」。對於網民正評，薇薇謙稱：「多謝觀眾嘅評價，好驚喜，多得監製同導演剪得咁好，第一集都好緊湊，再睇番都係覺得個心有啲痛。記得拍攝呢場戲時，一嚟就已經好有感覺，再加上成場戲大家嘅配合，監製又喺開拍前同大家對戲，所以順利馬上入到個情緒，一take過。」

薇薇又表示很喜歡今次這個角色：「我成套劇都好享受喺顧語嫣嘅世界，感受佢嘅悲傷同甜酸苦辣。《七公主》每幾集就會有個高潮位，會有好多唔同嘅驚喜，希望大家繼續追落去。」

首集的第二大驚喜，則是《愛‧回家之開心速遞》的「根叔」劉丹及「Helen」姚瑩瑩的客串演出。丹爺飾演風流慈父，姚瑩瑩演喪夫但勇敢出庭作供的證人；縱然兩人出場時間短，卻演技大爆發，簡單數句對白及數個表情，已令觀眾留下深刻印象，更有網民笑指不捨根叔在劇中「咁就走咗。」

（即時娛樂）