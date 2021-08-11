拍新歌MV被3大惡人輪流虐待 鄭欣宜驚變面珠三文治 (17:18)

鄭欣宜（Joyce）推出其內心「叛逆寶寶」寫照的新歌《罰你》，請來梁祖堯、邵美君、湯駿業一同拍攝MV。Joyce在MV中以3個不同造型登場，並被3位嘉賓以不同方式輪流虐待。她說︰「3位前輩飾演我人生不同階段的訓導主任，他們拍攝時要不斷鬧我，比我辛苦很多。」

梁祖堯飾演惡魔廚師，遇上不願遵從指示下廚的學生Joyce，嬲到七孔生煙，最後用兩塊麵包夾住Joyce的臉，令Joyce變成「面珠三文治」。梁祖堯稱拍攝過程好玩︰「完全不辛苦！導演叫我發惡鬧人，但我不知道鬧什麼，只好不斷講『恭喜發財』，搞到聲線有點沙啞，但好好笑！」Joyce答︰「其實我請你來，是想你調教鄭欣宜，而且想不到有其他人能擔任『惡魔廚師』這個角色。」邵美君、湯駿業分別飾演Joyce的無理上司及會體罰學生的班主任。邵美君坦言不捨得鬧Joyce，因此覺得這場戲很難演。湯駿業要用3呎長的木間尺打落Joyce的手掌，打時聽見「啪」一聲，嚇得馬上縮手；Joyce示意他繼續打，湯駿業才硬起心腸連續打了3、4次。

Joyce自嘲30幾歲仍扮學生，要向大家說句「不好意思」。她說︰「這條裙是我中學時的校服裙，現在才發現原來那麼短。我小時候很頑皮，走堂去飲珍珠奶茶。為了一杯3.5元加幣珍珠奶茶走堂，小朋友千萬不要學，是反面教材。」

（即時娛樂）