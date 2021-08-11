港姐真人騷｜熱門梁允瑜跌入危險區 趙美倫冇得留低 (18:06)

曾陷危險區的趙美倫，因紅組在首輪獲得最低分數而要率先離開，好姊妹余詠童（圓圖）邊落淚邊剖白。（大會提供）

港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》播出第2集，甫開始繼續是佳麗自我介紹及師姐搶人環節，繼余詠童、葉靖儀後，「翻版楊采妮」梁凱晴（Carina）及「Cute版鍾嘉欣」張嘉倩（Michelle）亦成為師姐爭奪目標，Carina最終情歸張嘉兒與馮盈盈率領的橙隊。

賽前熱門梁允瑜（Chloe）則因曾傳負面新聞跌入危險區，顯然有點失落的她，在10秒鐘自救環節獻唱《假使世界原來不像你預期》，最終獲向海嵐邀請加入綠組。

本集另一高潮是晉級賽評審團的4位評審，包括無綫電視副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、港姐形象監督陳惠英及慧妍雅集名譽導師鍾子綸現身STAY-cation，決定首名冇得留低的佳麗；最終曾陷危險區的趙美倫（Mona），因紅組在首輪獲得最低分數而要率先離開，好姊妹余詠童邊落淚邊剖白：「冇諗過第二日就已經要咁，然後第一個就係我嘅好朋友。」除了面對組員離開，紅組更被罰瞓天台兼冇得冲涼，嚇得邵初當場呆着，關楓馨則阿Q精神自我安慰：「好彩冇落雨。」

（即時娛樂）