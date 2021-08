薛凱琪(Fiona)昨天(8月11日)40歲生日,容祖兒、王祖藍送上蛋糕為她慶祝。向來愛搶先吹熄主角生日蠟燭的容祖兒,這次非常畀面,忍住不去吹Fiona生日蛋糕上的蠟燭。她在社交平台上載Fiona在蛋糕前許願的照片,並說︰「生日許願唔使話畀人聽,最緊要開開心心身體健康永遠爛gag。忍住唔吹蠟燭真係好難。請留意我著咗壽星女設計嘅服裝。」

薛凱琪在生日會上感動落淚,容祖兒笑言︰「我冇吹你支蠟燭,唔使咁感動﹗」Fiona回應︰「Love you much my dear﹗今晚見到你真係好開心,thank you for being so kind my dear﹗」蔡卓妍(阿Sa)留言取笑容祖兒︰「又想吹人支蠟燭😒😒😒😒。🤣🤣🤣🤣薛凱琪小心啲!Happy Birthday🎂﹗」

(即時娛樂)