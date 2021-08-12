歌手韓子亮Ig出Post鬧爆保錡︰你準備退出娛樂圈 (18:18)

歌手韓子亮早前推出粗口新歌，宣傳時自稱被昔日好友、ERROR成員吳保錡欺負。他重提兩人當日同台表演時的搶咪事件，強調他當時因手上的咪冇電，情急下才快手取走保錡的咪，豈料對方之後不時重提事件自我宣傳，令他非常不快。

韓子亮今日在Instagram的限時動態上載多張黑底白字圖片，圖中文字指「香港某組合成員涉嫌迷姦、狗公等行為，如果冇任何道歉或悔意，所有受害人將會接受訪問然後報警。唔需要告我哋誹謗，因為我哋有嘅係真材實料，睇住你成為香港版嘅吳亦凡」。他之後又再出Post指迷姦事件只是從一名女網友中得知，要收到對方的實質證據才可確實。

韓子亮又在另外一些限時動態帖子標籤了吳保錡的名字，並寫着︰「手頭上已經有七個畀你食過嘅事主準備企出嚟，如果你唔出嚟公開道歉，同所有受傷嘅女士道歉，意思係畀你玩過嘅女士，你準備退出娛樂圈，手頭上嘅證據加上佢哋肯做訪問。」韓子亮更開名指吳保錡在節目中「好假」，又寫着「香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男ERROR成員吳保錡」。韓子亮不斷出Post，自言有情緒病，兩年來不停被「佢」的粉絲騷擾。

（即時娛樂）