快問快答｜「愛與錢」二選一 姜濤嘅答案令花姐大叫… (23:05)

姜濤、柳應廷、林家謙及Tyson Yoshi將於9月27日合作演出拉闊音樂會，是次音樂會以「風火雷電」為主題。4人近日先後接受「快問快答」挑戰，從二選一題目中測試出他們的真心話，第一個接受挑戰的是姜濤。鍾意食嘢的姜濤，被問到在「打邊爐與食buffet」二選一時，他堅定選擇了「打邊爐」；至於「想唱到鍾意嘅歌，還是食到好味嘅嘢？」，他坦言：「我揀食到好味嘅嘢！」問他怕熱還是怕肚餓，他說自己怕熱。在選擇「肥但靚仔，Fit但樣衰」時，姜濤起初回答「Fit但樣衰」，他解釋因為可以整容，但之後他有點猶豫說「唔係喎，都可以減肥」。當問到選擇素顏還是化妝時，姜濤說素顏，卻惹來MIRROR隊友柳應廷質疑的眼神。

在揀選「無限嘅愛，還是使唔晒嘅錢」時，姜濤笑笑口說：「我要使唔晒嘅錢，我有錢唔驚冇人愛。」令在鏡頭外的經理人花姐（黃慧君）不禁大叫：「喂呀！」姜濤卻繼續哈哈笑表示：「哈哈！你話係咪先！」問他「想拎男歌手金獎，還是拎我最喜愛的男歌手」，同場的林家謙打趣說：「Why not both？」姜濤最後選擇了「我最喜愛的男歌手」。至於「情歌王與舞王」，姜濤希望做舞王，故他揀選唱快歌多於慢歌。問他寧願「忘記歌詞，還是走音」，姜濤選擇「忘記歌詞」，因為屆時可以自己freestyle。最後問他選擇「甩BEAT還是甩頭髮」，姜濤說自己不想甩頭髮，所以揀甩BEAT。

（即時娛樂）