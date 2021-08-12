克服四重難關 Gin Lee跟歌神張學友合唱圓夢 (22:20)

李幸倪（Gin Lee）早前在社交平台透露，其新歌《日出時讓街燈安睡》邀得歌神張學友獻聲加持；能與偶像合作，對Gin Lee而言不但圓夢，亦是她歌手生涯中的里程碑。近日Gin Lee、學友、負責穿針引線兼作曲及監製的郭偉亮（Eric Kwok）大談今次合作經過及當中的趣事，對於邀得歌神合作是非常難得的機會，學友亦解釋當中的難度，「第一，我從沒離開過環球，所以其他唱片公司的歌手要合作就很難。第二，以往我經常舉行巡迴演唱會，每次至少一、兩年時間在外地演出，但因為現時疫情的關係，我經常留在香港，所以能夠合作。第三，我覺得這首歌動聽，林若寧的詞填得很好，原本我跟Eric說希望這首歌給我唱，當得知這是Gin的歌，便有一起唱的想法。第四，Gin本身是個很好的歌手」。克服這四重難關，便促成Gin Lee跟學友是次合作。

《日出時讓街燈安睡》以一個奮鬥了一生但還未達到心中成就的人作故事藍本，雖然還未取得成功，但他選擇休息一會，才發現自己錯過了身旁美好的事物。Gin Lee說：「我覺得這首歌適合不同年齡的人，因為到了不同人生階段都會想停一停，審視自己正在走的路。」學友則覺得人在不同階段都有想放棄的心，但這念頭卻能化為堅持下去的動力，「我覺得這首歌寫得很好的地方是，一個放棄的念頭出現了，每人都有不同的選擇，我亦曾想過是否要放棄，但回頭想想我還能做什麼呢？在不同階段都會有機會出現放棄的念頭，但它正好讓你檢視自己，才選擇堅持」。

（即時娛樂）