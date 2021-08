2021年度MTV音樂錄影帶大獎(VMA)今日公布入圍名單,加拿大小天王Justin Bieber競逐7獎領先,包括獲提名年度最佳藝人,以《Peaches》入圍最佳流行曲獎等。饒舌歌手Megan Thee Stallion則入圍6項,緊隨在Bieber之後獲最多提名;兩人同樣角逐年度最佳藝人外,亦分別有份獲提名年度最佳MV。其餘角逐年度最佳藝人的,還包括Ariana Grande、Doja Cat、新人女歌手Olivia Rodrigo及樂壇天后Taylor Swift。

入圍年度最佳MV的分別是Doja Cat《Kiss Me More》、Ed Sheeran《Bad Habits》、Lil Nas X《Montero (Call Me By Your Name)》,以及The Weeknd《Save Your Tears》。至於Billie Eilish、韓國防彈少年團(BTS)等亦各角逐5獎。

頒獎禮將於9月12日在紐約巴克萊中心(Barclays Center)舉行。

