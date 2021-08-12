願意為陳木勝賣命演出 謝霆鋒睇《怒火》感觸落淚 (21:33)

謝霆鋒出道至今拍攝過不少電影，有不少更是賣命演出，當中包括將於下周四（19日）在港上映的新片《怒火》。《怒火》是導演陳木勝（Benny）的遺作，霆鋒提到過往跟陳木勝多次合作，對方是一個令他絕對信任的導演，故願意將自己條命交託給對方，「經歷過太多生死關頭，例如在《男兒本色》撞巴士那幕，被吳京從高處踢下來，撻落石屎地，地上一塊墊也沒有，看回也佩服自己，現在做不回。（不敢做？）未必，要看為哪個導演而做，這個責任，除自己肯搵命搏，萬一自己判斷錯誤，會連累全組人，工作人員都說完成危險鏡頭，飲兩晚酒才可定神，其實所有人壓力都很大」。

霆鋒慨嘆指陳木勝不煙、不酒、不發脾氣，是一個大好人，竟然患鼻咽癌。「所以每天都要活着變精彩，珍惜每一天，只要不傷害到別人，想做便去做」。霆鋒稱在《怒火》拍攝期間，他與吳彥祖、馮德倫和李璨琛捉着陳木勝影合照，並不斷叫對方開拍《特警新人類3》，可惜未能成事，十分遺憾。霆鋒還自爆看《怒火》時感觸落淚，「10幾年都沒流過眼淚，估不到會忍不住喊，因為勾起很多拍攝時的回憶，他（陳木勝）走得太突然！我在北京配音前兩分鐘，有人跟我說『導演來不到』，配完兩日後，導演就走了！不知是否想多了，我覺得Benny知我完成配音，件事完成了才安心離開」。

談到活在當下及珍惜，現在是否更着重家庭？霆鋒說自己從來沒有不着緊。問到兩名兒子Lucas和Quintus，以及王菲的問題時，向來低調家庭事及感情事的他同樣表示，私人事不回答，但當問到他跟王菲有否唱K時，霆鋒卻爽快說沒有。

（即時娛樂）