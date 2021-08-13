聲夢畢業騷｜炎明熹Solo掀高潮 姚焯菲甜唱冧爆全場 (14:07)

《聲‧夢飛行First Live On Stage》昨晚在旺角麥花臣場館開鑼，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美、文凱婷等15位學員以《聲夢》主題曲為演唱會揭開序幕，各人隨後以個人及組合形式，重新演繹比賽中的歌曲。

冼靖峰和何晉樂打頭陣，兩人否認不和，又自爆因為唱歌時的樣子猙獰惹導演不喜歡。文凱婷聯同鍾柔美、詹天文以組合形式跳唱後，自爆曾接受脊柱側彎手術，背脊硬到像鐵甲人，但經過這一年已變成識扭動的人。姚焯菲再次演繹「代表作」《戀愛預告》，又與導師王灝兒 （JW）合唱《矛盾一生》、《逃生門》。姚焯菲透露JW不喜歡被稱為「大JW」，她就叫「小JW」。JW說︰「我覺得我們看上去的年紀差不多。」

炎明熹壓軸出場唱出《Bad Romance》、《愛情陷阱》和《沒有你還是愛你》，掀起演唱會高潮。她特別為粉絲寫了一封信，內容包括「小女子雖然長得不夠漂亮，不過OK。腦子又比較遲鈍，不過OK」，惹來觀眾大笑。她與姚焯菲、鍾柔美、詹天文於安歌環節再度現身，齊齊穿上短裙仔跳唱《Chotto等等》及《How You Like That》，青春活力十足﹗

TVB主席許濤、副總經理曾志偉、星夢娛樂CEO何麗全、高層樂易玲及一班應屆港姐現身捧場，姚焯菲爸爸也有入場支持愛女。

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（即時娛樂）