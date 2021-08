胡杏兒Ig帖文稱往「China」工作 被內地網民斥港獨 (16:08)

胡杏兒在Ig發文撐老公Philip時,因為一句「I have been working in China」而惹來內地網民不滿。(胡杏兒Instagram圖片 / 明報製圖)

近年北上發展的胡杏兒與丈夫李乘德(Philip)育有3子,Philip早前在Instagram(Ig)上載和兒子雨中散步的照片,被網民嘲為「世紀軟飯王」,指杏兒生仔前後在內地辛苦拍戲,Philip就日日湊仔玩樂。EQ高的Philip親自回應,澄清自己努力工作幾十年坐擁幾間公司,生意不錯,可以抽出時間陪伴孩子。杏兒亦以千字英文力撐老公,表示丈夫知道她要到內地工作,因此決定多花時間陪伴兒子。

不過,杏兒因文中一句「I have been working in China」而惹來內地網民不滿,斥她用上「China」一字是要將香港和中國區分,認為她是搞「港獨」,紛紛在其社交平台留言「為什麼你的IG上寫working in China而不是mainland?難道對你而言,HK is HK but China is China?」、「不僅你一直在中國工作,你的老公小孩也是在中國香港哦,請注意你推特的用詞」、「港獨,滾啊,白瞎我喜歡你十幾年,以為你認同中國人的身份,看來是我想多了,香港真是臭港」。

雖然Philip已刪除了相關帖子,連同杏兒的千字回應亦一一消失,卻未能平息網民怒火。有網民更翻舊帳,指杏兒沒有在河南水災問題上捐錢,又指她只在微博發表支持中國或慶祝國慶的帖子,而在Instagram上只提及「中秋快樂」等字眼。

