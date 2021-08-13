《掃毒3》變陣留港拍攝超支逾千萬 林小明對續集被指涉抄搲晒頭 (18:16)

【今日直擊】劉青雲、古天樂、郭富城、林雪、導演邱禮濤、寰宇電影老闆林小明等，今日出席電影《掃毒3天大地大》開鏡拜神儀式。《掃毒3》早前已完成內地戲分，眾人本來要飛往泰國繼續拍攝，惟當地疫情嚴峻，電影公司為安全起見，決定改為留港拍攝，古天樂、郭富城為此高興。古天樂說︰「慶幸能留港拍攝，不用坐飛機飛外地，因為要隔離，最擔心影響家人。」郭富城則開心留港拍攝，不用花時間隔離。太太方媛和兩個女身在上海，郭富城只能透過視像為老婆慶生。他說︰「當日拍完戲，多謝劇組提早放我收工，可以回家跟太太視像慶祝。小朋友準備開學，所以月底會返港，我很掛念她們。」劉青雲在戲中飾演性格兇殘的毒梟，他預告角色會以白頭髮及鬍鬚形象示人，連太太郭藹明也沒見過。

寰宇電影老闆林小明表示《掃毒3》因改在港拍攝，令製作成本超支逾千萬元。他說︰「已運送了部分器材往泰國又租了地方，現在變陣要在香港重新搭建村落做背景，估計所有費用超過8位數字。村落景差不多搭建完，下月開始拍攝，幸好演員檔期肯遷就配合，相信可如期完成。」對於《掃毒2天地對決》被內地片商控抄襲，入稟要求賠償近1億人民幣，林小明坦言摸不着頭腦︰「目前尚未有收到任何法律文件，我也是從傳媒方面得知事件，我對自己公司絕對信任，《掃毒2》肯定是原創劇本。我不認識、也不知道對方（苟鈺生）是誰，沒有興趣看，亦沒有看過那部片（《完美情人》），事件已交由律師處理，不打算再回應。沒有收過從外來寄給我公司的劇本，因為根本不認識對方。」

（即時娛樂）