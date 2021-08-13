11月上架｜湯漢斯新片《Finch》 發明機械人陪愛犬 (19:08)

兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）去年受疫情影響，主演的電影《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound），放棄了戲院，改在影視串流平台AppleTV+上架，據報他主演的另一新片《Finch》，原定去年10月上映，及後亦轉售AppleTV+，昨日公布會於今年11月5日首播，並公開了首張劇照。

《Finch》（前名《Bios》）講述一場世界浩劫後，湯漢斯扮演的Finch與愛犬Goodyear相依為命，擔心自己將不久於世，便發明機械人以陪伴狗兒。為了教會Goodyear和機械人如何生存，他們再次踏入荒蕪的美國西部，卻在旅程中與機械人Jeff深刻體會到愛、友誼和生命的真正意義。應屆康城影帝卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）片中扮演機械人Jeff。

另一方面，《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）主演Netflix的驚慄新片《The Wonder》，亦發放了首張劇照。故事講述1862年，一名英國護士被帶到愛爾蘭的小村莊，目睹一名小孩據稱多月沒進食依然能生存的驚慄故事。

（即時娛樂）