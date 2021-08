next

《奇異博士》男星班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)當年憑劇集《新福爾摩斯》走紅,劇中扮演房東的英國女星奧娜司徒拔(Una Stubbs),日前在愛丁堡家中逝世,享年84歲。

奧娜司徒拔拍過《妙人逢凶化吉》(Till Death Do Us Part)、《歡樂青春》(Summer Holiday)及《呼叫助產士》(Call The Midwife)等電影及劇集,不過最為全球觀衆熟悉的,必定是《新福爾摩斯》。

據悉奧娜司徒拔已病了好幾個月,但家屬未有透露是什麽疾病。

