港姐真人騷｜馬祖雁欠鬥心冇得Stay 陳聖瑜不捨爆喊 (20:35)

港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》昨晚（12日）播出一集，又有一名佳麗冇得Stay！經過第二輪的扒龍舟挑戰，最低分的橙組陷入告別組員危機，眾人均擔心在首輪獲最低分的盧淑儀（Chloe）會被離開，紛紛表示不捨，連盧淑儀自己亦坦言有心理準備：「最深刻是嘉兒（張嘉兒）同盈盈（馮盈盈）兩位師姐對我的鼓勵，叫我去享受這個過程。這日扒龍舟，我都是當學習，同大家一齊去面對困難。」最終張嘉兒痛心宣布馬祖雁是第2位離營佳麗。

慧妍雅集名譽導師暨晉級賽評審鍾子綸解釋Chloe有得Stay的原因，因對方在龍舟比賽中展現個人魅力：「馬祖雁不是不努力，但少了份鬥心去present自己，少了份港姐應有的魅力。相反Chloe不斷進步，她今次直情帶住橙組一齊上，好吸引到我們注意，好Charm。」馬祖雁離營前，師姐及橙組組員送上最後祝福，期間陳聖瑜激動得攬着馬祖雁爆喊：「我們明白要更加多溝通。」馬祖雁反過來安慰眾人，對此張嘉兒也大表痛心說：「我們損失了一個很有正能量的隊員。」

（即時娛樂）