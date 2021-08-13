趙薇旗下藝人張哲瀚被質疑「親日」急道歉：為無知而羞愧 (23:25)

趙薇旗下藝人，憑演出劇集《山河令》爆紅的內地男星張哲瀚，近日被翻出他曾到日本靖國神社拍攝的照片，還有在乃木神社參加婚禮的相，觸發敏感政治議題，引起內地網民不滿批評，質疑他「親日」，事件令張哲瀚代言的多個品牌跟他中止合作。

張哲瀚今日在微博發出道歉聲明：「今天我為曾經無知的自己而羞愧，更要對之前不當行為深刻地道歉。我參加了一位朋友在日本舉辦的婚禮，對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，這是我的過錯。以前在各地旅遊時我喜歡隨意拍照，由於對當地建築物當地歷史知識的欠缺，以及在拍照時對入畫內容的不謹慎，我拍的照片合影裏面出現過嚴重傷害國人感情的內容，我也在此鄭重道歉，對不起。我不親日，我是中國人！我從未在任何場合發表過有損祖國的言論！我深愛我的祖國！大家可以批評我無知。我特別感謝大家的監督和批評，作為公眾人物，我更應當時刻牢記歷史傷痛，以後我會更認真的學習歷史文化知識，豐富自己的專業素養，更加嚴謹和自律，再次鄭重的道歉。」

張哲瀚出道歉聲明後，人民日報發文稱：「這道歉，是為自己無知買單，也是為冒犯國人情感而尋求寬宥。身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價。」

（即時娛樂）