可以為工作與陳海寧熟啲 193爆保錡心情複雜︰怕他會崩潰 (19:30)

【今日直擊】ERROR成員193（郭嘉駿）錄影ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》時，直言如得知嘉賓遇上感情問題都會建議分手。他說︰「我一向認為唔啱就飛，沒理由強迫自己跟對方一起。我的愛情經歷較平淡，被主動分手也有被分手。」

提到跟陳海寧（Dee姐）的緋聞，193強調︰「我們是『10個』好普通的朋友，絕非拍拖﹗」193認為緋聞能助藝人增加工作量，因此曾向經理人提議安排他和兩位MV女主角傳緋聞。他笑言︰「如果有工作，和Dee姐就是另一番說話了，可以是熟少少的朋友﹗」

有女網民公開疑似隊友保錡的調情對話截圖和錄音，193表示已慰問保錡︰「沒刻意說什麼，只在群組說了幾句，叫他take care。他現在心情複雜，突然那麼多事，我怕他會崩潰，所以不會給他太大壓力，希望事件早日淡化。我不能幫他回應感情問題，大家都知他食開沙律的。」

193表示妹妹郭嘉盈（Michelle）已拍了兩個廣告，但拒透露她是否已入圍《全民造星IV》。193說︰「我也有給花姐（經理人黃慧君）壓力。我現在幫妹妹起代號，她本想叫『Michelle 170 』，但我覺得通街都是170，叫『173』較特別，但不可以報大數，心想不如叫『3妹』吧。不過，我不想她背負住我的名字，因此仍未有決定。」

（即時娛樂）