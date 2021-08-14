爆姜濤係怕醜仔 Tyson Yoshi要幫女友問柳應廷攞簽名 (20:52)

商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問Tyson Yoshi （程浚彥），他將於9月27日跟姜濤、柳應廷與林家謙演出「拉闊音樂會」。Tyson Yoshi驚訝人氣王姜濤是他的粉絲，他說：「我小時候看過Twins的拉闊，最初903找我參與時，我的反應是：『唔係掛？我一直屬於網絡世界，沒想過主流媒體會邀請我，是很驚訝！我當然會知道姜濤是誰，第一次接觸他是一起在郊外影拉闊海報，之前Gareth替姜濤做《Master Class》這首歌時，指姜濤很喜歡我的歌，我一開始也以為是客套話，但到影海報那天聊起來，才發現他真的看過我很多訪問。』

首次接觸姜濤，Tyson Yoshi說：「他好怕醜！竟比我更怕醜，我們談音樂、大家是否喜歡《Master Class》的曲風，他表示很想試新風格的音樂。」至於二人於拉闊中怎crossover，他說：「跟姜濤初步談過，他說好鍾意我跟Madboii合作那首《I Don't Give A Part II》，他說想跟我一起於拉闊表演，我真的好驚訝他會喜歡我的音樂，姜濤喎！都鍾意聽我的歌？」Tyson Yoshi更踢爆女友Christy是阿Jer（柳應廷）的粉絲，更曾要求他拿簽名，「女友是MIRROR粉絲，她追晒整個《全民造星》節目，我又不會呷醋，她喜歡阿Jer多些，我記得第一次我說要到商台開會，她說：『你幫我攞簽名！』我話：『你相又無一張，咁無誠意！拿張白紙找人簽名會好尷尬喎！』

Tyson Yoshi送給女友的拍拖紀念作《Christy》至今有近千萬點擊率，二人相識至今十年，拍拖四年。談及他2019年有首作品《SP》(sex partner)，他直認與女友拍拖前有過不少性伴侶，女友Christy怎令他認定長久穩定關係。他說：「之前一直拍唔到長拖，因為我一直放唔低自己，在其他女仔面前，我一直扮型，久而久之只覺戴住面具很攰。真實的我，其實是傻的！是很怕曝露真實的一面嚇走人。有一次，我跟家人去了菲律賓度假旅行，Christy在香港，我晚上無聊發現她online，那就打電話給她聊天，我們無所不談傾足一星期，她發現了我肯講很多內心話，後來她就來機場接我，之後我們便開始約會。她對我很有耐性，也能處理我的脾氣及任性，跟她一起，我可以做回真實的自己。」

節目中，Tyson Yoshi透露早已計劃30歲就會跟Christy結婚，面對女粉絲眾多怎抗拒異性誘惑？他說：「Christy對我的信任令我也驚訝！我有時都會看見身邊有朋友把持不住，可能當下那一刻是會好開心，但之後經歷的苦，我自問不想經歷吧！現在我想專注音樂事業，對我來說：『Good wife，good life！』她OK了這回事，我就可以專注事業，亦有她的支持，我怎會做其他事打亂向目標進發？計過條數，唔值囉！我們真的計劃過30歲結婚，因為我不想跟我的小朋友年紀相差太遠。」

（即時娛樂）