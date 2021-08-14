「港普F4」互揭戀愛秘史 蔡少芬遺憾沒有瘋狂愛過 (21:13)

「港普F4」蔡少芬、朱茵、洪欣及陳法蓉在內地真人騷《請吃飯的姐姐》合作開餐廳，昨晚一集她們坐車出發上班時，車上播出一首快歌，餐廳經理問「知道是誰唱的嗎？」洪欣高呼：「誰知道誰唱！反正不是我唱。」原來是她的兒子張鎬濂有份唱的《CHA CHA CHA》。認不出兒子的歌後，洪欣一臉尷尬說：「你知道我兒子很多東西都不讓我知道的，他跳舞唱歌我都不是第一個知道的，我懷疑他把我列入黑名單了。」

4位姊妹在節目中互爆戀愛秘史，蔡少芬率先爆料「港普F4」中，洪欣戀愛經驗最豐富：「洪欣這個人是『拍拖怪』，不停地戀愛的那種女人。」被問到拍拖次數時，洪欣表示已記不清楚，只記得初戀是18歲，還自豪地還擊：「人長得太美實在沒辦法。」談到戀愛話題，姐姐們相當雀躍，蔡少芬繼續爆料：「我都知道你們的感情嘛，我真的沒有試過像你們3個愛到瘋狂。我很佩服你們，我後悔沒有瘋狂過就愛上我老公（張晉）了，這是我一生最大的遺憾。」

玩「我有你沒有」遊戲時，每個人要說只有自己做過的事，蔡少芬自稱是全場唯一一個生過3個小孩的媽媽；洪欣則憶述小時候家境窮困，曾試過不小心徒手捉老鼠，導致對老鼠有陰影；陳法蓉表示現場只有她活超過50年；至於朱茵說自己贏過最多「影后」殊榮，至少奪得過3個影后獎座，令在場其他人不得不認輸。

朱茵在節目中開金口唱《漫步人生路》，拉蔡少芬上台合唱。朱茵憶起當年在香港舉辦音樂會邀請蔡少芬擔任嘉賓：「從那次開始我就覺得我這個好姊妹是五音不全，但她因為愛我這個姊妹才會來撐場，現在感覺又回到那個年代的我們。」

（即時娛樂）