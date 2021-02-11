健身房之戀︱傳陳偉霆戀身高178超模何穗 粉絲含淚送祝福 (22:00)

今日七夕情人節，現年35歲的陳偉霆跟超模何穗爆緋聞，兩人被內地傳媒目擊連日前後腳在寓所與健身房出入，有傳兩人拍拖4個月。網上流傳陳偉霆跟何穗的同車短片，陳偉霆健身後坐車離開，到附近商場接載何穗，陳偉霆落車購物再上車，一起返回寓所。3日後，陳偉霆先離家由司機送到高鐵站，司機折返再接何穗到健身房。再隔2日，司機到高鐵站接陳偉霆，先去做核酸測試，接著返家換衫再到健身房，隨後司機再返陳偉霆的寓所接何穗。兩人的行程中健身房成主要地點，網民也在討論「陳偉霆與何穗好愛去健身房」，有提議將來婚禮就在健身房舉行，亦有擔心婚宴要吃健身餐單。

陳偉霆跟31歲何穗的緋聞成網上熱話，陳偉霆的粉絲對男神疑戀愛了並不抗拒，有留言：「挺好挺配」，又有說：「羨慕姐姐 含淚的祝福」。有比陳媽媽更心急，指陳偉霆是要找人戀愛了，留言：「終於談戀愛了，我想看他帶娃！」陳偉霆入行以來戀聞不多，先後與Angelababy、蔡卓妍與巴西辣模Bruna拍拖但分手收場。去年有傳陳偉霆跟超模劉雯拍拖，劉雯的工作人員以「肯定是假的」回應。

何穗是知名國際模特兒，身高178cm，參與國際品牌的時裝展，又8次登上Victoria's Secret的內衣騷，並曾擔任大中華區品牌大使。幾年前她在微博曬結婚證，婚照遮了另一半添神秘感，後來刪掉該帖文，有傳媒報道這段婚姻只維持了7個月。

（即時娛樂）