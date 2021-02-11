舞出色︱胡楓拍逾100部歌舞片 麥秋成學舞無錢買機票 (23:55)

為慶祝電影資料館成立20周年，新城電台製作《光影夢工場》特輯，由薛家燕及思敏主持，邀請不同的電影人訪問。最新一集以歌舞片為主題，訪問當年有「舞王修」之稱的胡楓（修哥）與TVB《盛‧舞者》的導師麥秋成。

修哥入行70年，參演超過300套電影，2003年得到香港電影金紫荊獎的終身成就獎，也是目前在紅館舉行個人演唱會最年長的歌手，成績輝煌。回想起入行經過，竟然是幾乎失敗。修哥︰「當年睇報紙見到廣告有招考男女主角，所以寄相去試做演員，點知無回覆，原來寄失咗所以我收唔到。第二次再寄信約我去見面，見面期間電影公司老闆問我係咪『漏口』，仲話『漏口』唔可以做主角，只可以做西瓜刨。」修哥反駁指拍攝時就不會「漏口」，老闆對於從未拍過電影的修哥半信半疑，但都依然給修哥一個面試的機會，誰不知面試時修哥就變了另一個人。他說︰「我係1號，同2號參加者一齊試鏡，點知2號Foul咗，我就留低同3號繼續試，如是者我由第一個試到最尾，最後仲傾合約。屋企人當時反對，覺得拍電影係貪威識食，仲覺得無理由輪到我。」結果，修哥第一套參與的電影就當了男主角。

麥秋成於19歲讀大學時才學跳舞，放學就帶同錄音機去空地狂練。他比其他舞者遲起步，說：「我畢業後做Dancer，當時無錢買機票，咁啱有個美國出trip表演嘅機會，表演後自己留低繼續學跳舞。後來，第一套有份排舞嘅電影就係由陳偉霆、G.E.M.、小肥等有份演出嘅《愛出貓》。之後在電影《狂舞派》有個傷殘人士但跳舞好叻嘅角色，我即時諗起當年喺美國上堂時認識，喺星光大道跳Break dance嘅人，所以邀請咗佢嚟參演其中一角。」

修哥與麥秋成參與過很多歌舞電影，修哥演出的歌舞片愈100部，當年一日拍4、5組，但他覺得最辛苦不是記舞步，而是很熱。修哥︰「當年嘅歌舞片以跳舞為主，無乜劇情，所以唔太需要預先排好，即場練幾下就拍得。最辛苦係要著西裝兼打呔，現場又無冷氣，加埋強勁嘅燈光，唔使跳都已經成身汗。」

（即時娛樂）