《ART呃》公演獲好評 黃秋生疑暗示退出劇壇 (15:02)

黃秋生、朱栢康、陳淑儀主演的舞台劇《ART呃》公演，秋生完成首場演出後率領全體台前幕後謝幕，台下觀眾大叫「加油」。秋生發表感言時疑暗示「退出劇壇」，他說︰「今次我特別多感觸，我在這個舞台有很多夢想，特別在學習的時候，我亦在這裏實現了很多夢想，但夢想就像樂曲會有休止符，會有完結的時候，有時演出會有不可抗力的中斷。如果這是告別的話，我希望明年是一個復出。我平時不太感性，因覺得觀眾和演員是買賣關係，但年紀漸長有另一種感受，很多事不是當然的，中間建立了友誼、支持、愛護，我在此要多謝多年來幫我實現夢想的觀眾和製作朋友。」

演出時「一輪嘴」講出婆媳矛盾的朱栢康大受好評，他自言身為專業演員不用靠現實生活入戲︰「現實中可有發生過這些婆媳關係？都過去了，不知道有沒有。我在戲內被黃秋生『爆樽』，綵排時研究過用木棒、水管，我現在已練成『鐵頭功』，最怕被他打穿耳膜，聽不到就不能演下去。」陳淑儀已3年沒公開演出，他說︰「我要享受足15場，場場都要過足戲癮！剛才和秋生演出時突然聽到觀眾笑聲，估不到這個是笑位，冇啦啦 『焗蟹』！很久沒感受過觀眾反應，這是最大的鼓勵。」

方皓玟、蘇玉華、潘燦良等現身捧場，蘇玉華表示︰「我第3次看這個劇，一個好劇本落在不同演員手上會有不同火花。今次3位演員的化學作用很強，看見觀眾反應就知成功，而且很出色，恭喜他們愈演愈爆﹗」潘燦良早年曾在香港話劇團演過這個故事，他說︰「勾起很多感覺和回憶，好的劇本，看到演員、觀眾也很享受，非常值得捧場。」

（即時娛樂）