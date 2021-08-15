亞裔王后｜楊紫瓊 吳珊卓 奧卡菲娜 倫敦飯敘 (14:59)

《白老虎》印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）昨晚更新社交網Instagram，釋出在倫敦一家餐廳取景的合照，當中分別有韓裔金球視后吳珊卓（Sandra Oh）、美籍中韓混血的《盜海豪情：8美千嬌》奧卡菲娜（Awkwafina）、日裔的《滅．境》水野索諾婭，以及香港觀衆熟悉的楊紫瓊。彼欣嘉卓芭拉留言稱「王后」及「亞裔驕傲」。另外，奧卡菲娜亦上載用餐期間的照片到社交網，當中有她、吳珊卓和楊紫瓊，桌面擺放了龍蝦麵，每人座位前又有一小盒Tiffany禮物，但沒說明禮物是誰人贈送。

未知上述女星何以在倫敦飯敘，但她們大部分都曾在電影或劇集中合作，譬如楊紫瓊、奧卡菲娜和水野索諾婭合演過《我的超豪男友》；奧卡菲娜其後與楊紫瓊又在《尚氣與十環幫傳奇》碰頭。奧卡菲娜跟吳珊卓曾在動畫《魔龍王國》獻聲，即將又會合演Netflix一齣喜劇；楊紫瓊則會跟吳珊卓在新片《The Tiger's Apprentice》合作，預計2023年上映。

彼欣嘉卓芭拉與奧卡菲娜的帖文，吸引不少亞裔演員點讚，譬如澳籍華裔男星楊伯文（Bowen Yang）、美籍華裔的黃榮亮（BD Wong）、黃艾莉（Ali Wong）及前花樣滑冰運動員關穎珊（Michelle Kwan）等。

（即時娛樂）