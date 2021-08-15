天堂鳥告別騷爆喊訴心聲 曾鬧不和被離間兄弟情 (17:15)

早前宣布解散的男子組合BOP天堂鳥，昨晚舉行最後演唱會《BOP THE LAST DANCE》。成員葉泓聲（前名葉灝基，Gordon）、許俊豪（Lincoln）、歐喬鋒（Tyrese）坦言合作7年來曾鬧交，Gordon向兩位隊友道歉︰「我年輕時脾氣暴躁，做事亂來，曾令大家關係疏遠。我unfollow了Tyrese，是他主動再follow我。」Lincoln指Tyrese曾在社交平台發文似發脾氣，問他原因卻不回覆，後來發現有人離間他們兄弟情。Lincoln又透露曾為生計戴上口罩做電召車司機，慶幸已捱過難關，自言以後會帶眼識人。天堂鳥解散後，Gordon、Lincoln會繼續演藝事業，Tyrese則退出娛樂圈從事園藝生意，3人希望10年後能重聚，Tyrese笑言要賣植物「天堂鳥」延續團隊精神。

海俊傑、龔柯允、組合Bingo、已解散的EO2及王君馨以嘉賓身分現身舞台。3子與王君馨大跳辣身舞，君馨完成演出後向台下的丈夫Daniel致歉，Gordon表示在Daniel面前跳辣身舞感尷尬。Gordon與舊愛Bingo的關嘉敏（Carman）再次同台，依然零交流。EO2對天堂鳥說︰「我們是2013也是在這裏解散，你們好似中咒語一樣。不緊要，8年後似我們一樣重組，現在預演一次，約定8年後再見大家！」眾人聞言說希望在紅館見，並在台上大合照留念。

演唱會尾聲，3子激動落淚。Gordon表示︰「這幾年捱得很辛苦，一班兄弟常叫我捱落去、不要放棄，很感激他們，我會繼續堅持夢想。」Lincoln向台下的父母道歉，承諾以後會多陪伴他們。Tyrese說︰「其實是我提出要離開一會，已7年了，想為自己多做點事。多謝兩位兄弟明白，他們可以話我反骨、背叛，但他們沒有這樣想。我信我們將來有機會重遇！」

（即時娛樂）